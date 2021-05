Carlo Cecchi, il racconto dal passato: “Rompemmo il rapporto di brutto” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’attore di Un passo dal cielo Carlo Cecchi ha raccontato un incredibile aneddoto del passato che riguarda un grande attore italiano: scopriamo cosa ha svelato. Carlo Cecchi e il racconto del passato (Rai)Torna questa sera in prima serata la sesta stagione della serie televisiva di grande successo Un passo dal cielo: nel cast anche il bravissimo Carlo Cecchi, attore di teatro che nel passato ha tantissime esperienze importanti. La serie è famosa per le sue meravigliose location e per la trama sempre ricca di mille colpi di scena. Nello show l’attore Carlo Cecchi interpreta Christoph, un montanaro che vive solo con un’aquila che ha addestrato. L’attore ha lavorato per ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) L’attore di Un passo dal cieloha raccontato un incredibile aneddoto delche riguarda un grande attore italiano: scopriamo cosa ha svelato.e ildel(Rai)Torna questa sera in prima serata la sesta stagione della serie televisiva di grande successo Un passo dal cielo: nel cast anche il bravissimo, attore di teatro che nelha tantissime esperienze importanti. La serie è famosa per le sue meravigliose location e per la trama sempre ricca di mille colpi di scena. Nello show l’attoreinterpreta Christoph, un montanaro che vive solo con un’aquila che ha addestrato. L’attore ha lavorato per ...

