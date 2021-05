Caregiver, chi sono e come possono prenotare il vaccino anti Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) I Caregiver, ovvero le persone che prestano assistenza a soggetti con “disabilità gravi”, sono eleggibili di vaccinazione anti-Covid. Dal 30 aprile è infatti possibile anche per i Caregiver prenotarsi sulla piattaforma online del piano vaccinale (a questo link) oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. Chi sono i Caregiver Nella categoria dei Caregiver rientrano tutti coloro che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto e il familiare convivente di soggetto affetto da “disabilità grave”, che sia fisica, sensoriale, intellettiva, psichica ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3, come previsto dalla tabella 2 delle Raccomandazioni ministeriali del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) I, ovvero le persone che prestano assistenza a soggetti con “disabilità gravi”,eleggibili di vaccinazione. Dal 30 aprile è infatti possibile anche per iprenotarsi sulla piattaforma online del piano vaccinale (a questo link) oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. ChiNella categoria deirientrano tutti coloro che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto e il familiare convivente di soggetto affetto da “disabilità grave”, che sia fisica, sensoriale, intellettiva, psichica ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3,previsto dalla tabella 2 delle Raccomandazioni ministeriali del ...

