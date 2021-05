Cancel culture, chi sono i nuovi barbari che seminano odio secondo il filosofo Liessmann (Di giovedì 6 maggio 2021) L’episodio del bacio del principe azzurro a Biancaneve è solo l’ultimo, forse il più iconico, esempio di come la Cancel culture aggredisca senza ritegno la tradizione culturale occidentale. La cultura così diventa campo di battaglia tra concezioni opposte – quella che salvaguarda le identità e quella che intende Cancellarle – e la scuola diviene terreno di propaganda. Il filosofo Liessmann: l’istruzione non è una promessa di salvezza Lo sostiene il filosofo austriaco Konrad Paul Liessmann, oggi intervistato da Giulio Meotti sul Foglio. “Oggi la cultura è importante quanto lo era in passato la religione”, dice Liessmann. “La cultura non è più il luogo di dibattiti vivaci, ma piuttosto il luogo dove le identità culturali si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) L’episdel bacio del principe azzurro a Biancaneve è solo l’ultimo, forse il più iconico, esempio di come laaggredisca senza ritegno la tradizione culturale occidentale. La cultura così diventa campo di battaglia tra concezioni opposte – quella che salvaguarda le identità e quella che intendelarle – e la scuola diviene terreno di propaganda. Il: l’istruzione non è una promessa di salvezza Lo sostiene ilaustriaco Konrad Paul, oggi intervistato da Giulio Meotti sul Foglio. “Oggi la cultura è importante quanto lo era in passato la religione”, dice. “La cultura non è più il luogo di dibattiti vivaci, ma piuttosto il luogo dove le identità culturali si ...

