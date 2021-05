Campania zona gialla o arancione? La regione spera: oggi calano i ricoveri (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 1503 i nuovi positivi in Campania su 21.100 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi della regione nel consueto bollettino sull’andamento dei contagi. Di questi, 1059 sono asintomatici e 444 presentano sintomi legati alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 1503 i nuovi positivi insu 21.100 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi dellanel consueto bollettino sull’andamento dei contagi. Di questi, 1059 sono asintomatici e 444 presentano sintomi legati alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

