Campania | il bollettino Covid | 1 503 positivi | tasso al 7 | 1%

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.503, di cui 444 sintomatici e 1.059 asintomatici, a fronte di 21.100 tamponi molecolari processati. Si registrano 26 nuovi deceduti, di cui 22 negli ultimi due giorni e 4 morti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 2.182. La situazione posti letto: 123 posti occupati su 656 in terapia intensiva; 1.433 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

Nel dettaglio ildell'Unità di crisi regionale segnala 1447 i casi positivi su 21.827 ... La, inoltre, con 88.036 casi è quella che registra il numero maggiore di persone attualmente ......81 del periodo 31 marzo - 13 aprile; in secondo luogo, come rilevato dall'ultimodell'...e Sicilia, con persone già a 'ciclo completato'. Con questi numeri la Liguria è tra quelle ...Sono 1.503 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.100 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari esaminati ieri è pari al ...Sono 1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7 ...