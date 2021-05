Camerota, servizi lidi balneari gratuiti per genitori e bimbi residenti (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota – ‘Il mare per i bambini’ è l’iniziativa promossa dall’assessore al Turismo del Comune di Camerota, Teresa Esposito, e rivolta alle famiglie con figli fino a 5 anni. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, infatti, intende offrire ai cittadini residenti la possibilità di trascorrere le prime ore del mattino nelle strutture balneari del territorio per godere degli effetti benefici dell’aria marina, fruendo dei servizi offerti dai lidi aderenti all’iniziativa. L’iniziativa nasce anche dal fatto che il Comune di Camerota ha ottenuto anche per quest’anno la Bandiera Verde che certifica proprio la sicurezza e la predisposizione delle spiagge adatte per i bambini. «Questa è un’idea nata a favore dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– ‘Il mare per i bambini’ è l’iniziativa promossa dall’assessore al Turismo del Comune di, Teresa Esposito, e rivolta alle famiglie con figli fino a 5 anni. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, infatti, intende offrire ai cittadinila possibilità di trascorrere le prime ore del mattino nelle strutturedel territorio per godere degli effetti benefici dell’aria marina, fruendo deiofferti daiaderenti all’iniziativa. L’iniziativa nasce anche dal fatto che il Comune diha ottenuto anche per quest’anno la Bandiera Verde che certifica proprio la sicurezza e la predisposizione delle spiagge adatte per i bambini. «Questa è un’idea nata a favore dei ...

