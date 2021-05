Cambiano i colori delle Regioni: Puglia verso la zona gialla (Di giovedì 6 maggio 2021) In arrivo il fine settimana e, come sempre, il monitoraggio sui colori delle Regioni italiane, previsto per venerdì 7 maggio. Attese alcune novità sostanziali: la Puglia punta alla zona gialla, Calabria e Basilicata potrebbero vedere alleggerita la propria posizione, Valle d’Aostra di nuovo arancione, in bilico la Sardegna. I parametri di valutazione Per passare in zona gialla, sono obbligatori quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. E i parametri da rispettare sono: Rt (l’indice che misura la velocità del contagio) sotto 1 e “rischio complessivo” basso o moderato. Un indicatore quest’ultimo risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) In arrivo il fine settimana e, come sempre, il monitoraggio suiitaliane, previsto per venerdì 7 maggio. Attese alcune novità sostanziali: lapunta alla, Calabria e Basilicata potrebbero vedere alleggerita la propria posizione, Valle d’Aostra di nuovo arancione, in bilico la Sardegna. I parametri di valutazione Per passare in, sono obbligatori quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive. E i parametri da rispettare sono: Rt (l’indice che misura la velocità del contagio) sotto 1 e “rischio complessivo” basso o moderato. Un indicatore quest’ultimo risultato del calcolo di 21 parametri, dalla comparsa dei nuovi focolai al tasso di ...

