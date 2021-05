Cambia il coprifuoco, la decisione del governo su nuovo orario e da quando. E altre riaperture (Di giovedì 6 maggio 2021) Il report sul Coronavirus di mercoledì 5 maggio ha riportato +10585 casi e +267 decessi. È ancora presto per cantare vittoria, ma è evidente che i dati mostrano una flessione della curva. Anche gli scenari più pessimistici, ha spiegato nella mattinata di giovedì 6 maggio Stefano Merler, epidemiologo e matematico della Fondazione Bruno Kessler, sono appunto soltanto delle ipotesi. Dunque non c’è nessun ‘report segreto’ contrario alle riaperture, anche perché lo stesso Merler è costantemente in contatto con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che supporta il governo nella lotta al contagio. Ma c’è una data precisa nella quale il presidente del consiglio Mario Draghi e la sua squadra dovranno prendere una decisione relativa al coprifuoco. Ovvero la misura che impone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Il report sul Coronavirus di mercoledì 5 maggio ha riportato +10585 casi e +267 decessi. È ancora presto per cantare vittoria, ma è evidente che i dati mostrano una flessione della curva. Anche gli scenari più pessimistici, ha spiegato nella mattinata di giovedì 6 maggio Stefano Merler, epidemiologo e matematico della Fondazione Bruno Kessler, sono appunto soltanto delle ipotesi. Dunque non c’è nessun ‘report segreto’ contrario alle, anche perché lo stesso Merler è costantemente in contatto con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che supporta ilnella lotta al contagio. Ma c’è una data precisa nella quale il presidente del consiglio Mario Draghi e la sua squadra dovranno prendere unarelativa al. Ovvero la misura che impone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e il ...

