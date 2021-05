Calciomercato Milan, salta il colpo a centrocampo | Ritorno in Liga (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Milan rischia di veder fallire un obiettivo per il centrocampo: un giocatore nel mirino di Maldini è destinato a tornare in Liga dopo una stagione brillante all’Arsenal Il Milan… L'articolo Calciomercato Milan, salta il colpo a centrocampo Ritorno in Liga è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilrischia di veder fallire un obiettivo per il: un giocatore nel mirino di Maldini è destinato a tornare indopo una stagione brillante all’Arsenal Il… L'articoloilinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan-#Inter non finisce mai: #Ibra replica a #Lukaku con il cappuccino... FOTO - cmdotcom : #Milan-#Inter non finisce mai: #Ibra replica a #Lukaku con il cappuccino... FOTO - Fprime86 : RT @cmdotcom: La pagella: la #Superlega è morta, #Juve, #Milan e #Inter si arrendano. Sennò sono da 2 [@steagresti] -