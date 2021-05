CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Diaz può rimanere | ecco come News

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ildelpasserà anche da. Lo spagnolo classe 1999 è in prestito dal Real Madride bisogna capire quale sarà il suo futuro per decideremuoversi sul mercato. Lui vuole restare. Nella videole ultime.

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - morelli_rinaldo : 2° avviso: 'bloccato' non vuol dire 'acquistato' - gilnar76 : Chiesa e Morata completamente ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Bertolca10 : Il Milan rompe gli indugi e anticipa il mercato: bloccato #Maignan con un contratto subordinato all'addio di Donnar… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO MILAN

Su di lui, come riporta La Gazzetta dello Sport , c'è ilLe ultime suldi Inter, Juventus econ i nostri inviati direttamente dai luoghi del, grandi ospiti e le risposte alle VOSTRE domande sui movimenti in entrata e in ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera c'è una grande incognita per quanto riguarda l'esito di questa stagione.Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020 ...