Calciomercato Inter | retroscena Lautaro Martinez | “Vicino al Barcellona”

Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro a pochi giorni dalla vittoria del suo primo scudetto con l'Inter A pochi giorni di distanza dalla festa scudetto dell'Inter, uno dei grandi…

