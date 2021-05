Calcio: Roma, con il Manchester torna Pedro, out Diawara e Villar (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Il tencico della Roma, Paulo Fonseca ha diramato i convocati della squadra giallorossa che questa sera proveranno a ribaltare il pesantissimo 6-2 dell’andata contro il Manchester United nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. Fonseca ritrova Pedro ma perde Diawara oltre a Villar ed El Shaarawy, che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili che comprende Veretout, Spinazzola, Pau Lopez, Carles Perez e Zaniolo. Fuori ovviamente anche Pastore, Reynolds, Fazio e Juan Jesus, non inseriti in lista Uefa. Aggregati 4 giocatori della Primavera più Farelli, che nella lista Uefa prende il posto di Pau Lopez. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) – Il tencico della, Paulo Fonseca ha diramato i convocati della squadra giallorossa che questa sera proveranno a ribaltare il pesantissimo 6-2 dell’andata contro ilUnited nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. Fonseca ritrovama perdeoltre aed El Shaarawy, che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili che comprende Veretout, Spinazzola, Pau Lopez, Carles Perez e Zaniolo. Fuori ovviamente anche Pastore, Reynolds, Fazio e Juan Jesus, non inseriti in lista Uefa. Aggregati 4 giocatori della Primavera più Farelli, che nella lista Uefa prende il posto di Pau Lopez. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

