Calcio | Milenkovic ' Alla Fiorentina sono cresciuto e diventato uomo'

Advertising

WWonka100 : Chissà di chi è l'idea Mirante? Ma ovviamente del nostro preparatissimo DS, solo perché ha lavorato alla Roma allor… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milenkovic

"Ogni mio gol è un'emozione incredibile, come lo è ogni stadio pieno e vedere tifosi appassionati come quelli viola - ha proseguito- Ilsi gioca per i tifosi". E guardando più in ...Le probabili formazioni di Fiorentina - Lazio FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski;, Pezzella, Martinez Quarta; Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Caceres; Ribery, Vlahovic. ...Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club: “Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo. La Fiorentina mi ha accolto dal primo giorno come s ...Bonaventura sul suo approccio al mondo Fiorentina "Fra i campioni del passato della Fiorentina, mi sarebbe piaciuto giocare con Rui Costa, ma anche con Roberto Baggio. Peccato che ...