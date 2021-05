Calcio in Tv: Dazn e Sky si spartiscono tutti i diritti disponibili (Di giovedì 6 maggio 2021) Dazn-Sky, guerra a suon di diritti MF – Milano Finanza, pagina 12, di Andrea Montanari. La guerra a colpi di diritti televisivi tra Dazn e Sky Italia continua. E non ci si limita al tema relativo alle immagini della Serie A per il triennio 2021-2024, ricorsi compresi. Perché l’Ott di Len Blavatnik dopo aver messo sul piatto 840 milioni all’anno per ottenere i 10 match (7 in esclusiva) del massimo campionato di Calcio italiano sta per annunciare il rinnovo dei diritti pluriennali della Liga spagnola e, secondo indiscrezioni di mercato, la prossima settimana ufficializzerà l’acquisizione delle immagini della Champions League femminile per il periodo 2021-2025: diritti che come aveva annunciato l’Uefa al momento dell’avvio del bando saranno totalmente centralizzati a ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 6 maggio 2021)-Sky, guerra a suon diMF – Milano Finanza, pagina 12, di Andrea Montanari. La guerra a colpi ditelevisivi trae Sky Italia continua. E non ci si limita al tema relativo alle immagini della Serie A per il triennio 2021-2024, ricorsi compresi. Perché l’Ott di Len Blavatnik dopo aver messo sul piatto 840 milioni all’anno per ottenere i 10 match (7 in esclusiva) del massimo campionato diitaliano sta per annunciare il rinnovo deipluriennali della Liga spagnola e, secondo indiscrezioni di mercato, la prossima settimana ufficializzerà l’acquisizione delle immagini della Champions League femminile per il periodo 2021-2025:che come aveva annunciato l’Uefa al momento dell’avvio del bando saranno totalmente centralizzati a ...

