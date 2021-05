Calcio: il record della famiglia Alonso, Marcos in finale di Champions come padre e nonno (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Con la qualificazione del Chelsea alla finale di Champions, la famiglia Alonso diventa la prima della storia del Calcio a portare tre generazioni all’atto finale della massima competizione europea. Marcos Alonso infatti, ad Istanbul contro il Manchester City, ripercorrerà le orme padre (Marcos Alonso Pena), che giocò la finale con il Barcellona, e del nonno (Marco Alonso Imaz), più volte vincitore con il Real Madrid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Con la qualificazione del Chelsea alladi, ladiventa la primastoria dela portare tre generazioni all’attomassima competizione europea.infatti, ad Istanbul contro il Manchester City, ripercorrerà le ormePena), che giocò lacon il Barcellona, e del(MarcoImaz), più volte vincitore con il Real Madrid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

