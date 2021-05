Calcio | Ghirelli | ' nuova Coppa Italia? Stessa logica Superlega | legali studieranno materia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Laformula della? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l'ho letta ieri. Ilè in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema. Seconda questione, c'è un diritto pregresso: le società di Serie C si erano organizzate per partecipare e abbiamo interpellato deiper studiare la. E' ladella, se si vuole proseguire su un sistema del genere che ha già fallito...". E' la risposta del presidente della Lega Pro, Francesco, all'Adnkronos, ...