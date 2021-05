Calcio | Europa League | la Roma batte 3-2 lo United ma in finale vanno gli inglesi

(Di venerdì 7 maggio 2021), 6 mag. – (Adnkronos) – Lanon riesce a rimontare i 4 gol di scarto subiti all’andata dal Manchestered esce in semidall’. I giallorossi, sconfitti 6-2 a Old Trafford, conquistano comunque la vittoria per 3-2 grazie a una prova d’orgoglio tra le mura amiche dell’Olimpico. Al vantaggio ospite con Cavani a segno al 39?, i capitolini rispondono con Dzeko e Cristante a segno al 57? e al 60?, 2-2 ancora del ‘matador’ al 68? e gol partita all’83’ del 19enne Zalewski all’esordio. Bella prova della squadra di Fonseca che dimostra grande attaccamento alla maglia ed esce dal torneo a testa alta e con un risultato di prestigio. I padroni di casa partono all’attacco e dopo 4 minuti costruiscono una doppia chance, prima Mancini prova la conclusione ...

Mourinho non ha svegliato solo la tifoseria. Il suo prossimo sbarco nella Capitale ha fatto bene alla squadra: la Roma è uscita a testa alta dall'League , battendo 3 - 2 lo United all'Olimpico. Anche se era difficile cancellare l'umiliazione nella semifinale d'andata, 6 - 2 a Old Trafford, bisogna riconoscere ai giallorossi di essere ...