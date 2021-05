Calcio | Europa League | la Roma batte 3-2 lo United ma in finale vanno gli inglesi

(Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. – (Adnkronos) – Lanon riesce a rimontare i 4 gol di scarto subiti all’andata dal Manchestered esce in semidall’. I giallorossi, sconfitti 6-2 a Old Trafford, conquistano comunque la vittoria per 3-2 grazie a una prova d’orgoglio tra le mura amiche dell’Olimpico. Al vantaggio ospite con Cavani a segno al 39?, i capitolini rispondono con Dzeko e Cristante a segno al 57? e al 60?, 2-2 ancora del ‘matador’ al 68? e gol partita all’83’ del 19enne Zalewski all’esordio. Bella prova della squadra di Fonseca che dimostra grande attaccamento alla maglia ed esce dal torneo a testa alta e con un risultato di prestigio. I padroni di casa partono all’attacco e dopo 4 minuti costruiscono una doppia chance, prima Mancini prova la conclusione ravvicinata ...

Nella finale di Danzica gli inglesi affronteranno il Villarreal. La Roma non scala l'Everest ma mostra un'importante reazione d'orgoglio e supera 3 - 2 il Manchester United nella semifinale di ritorno ...ROMA - La Roma esce a testa alta dalla semifinale di ritorno diLeague. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto il Manchester United 3 - 2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di Alex Telles . Non è bastato però per ribaltare il risultato dell'...Inutile vittoria per la Roma nella semifinale di ritorno di Europa League. I giallorossi, sconfitti 6-2 all'andata, si sono imposti 3-2 all'Olimpico sul Manchester United. Cavani ha segnato l'1-0 nel ...ROMA - La Roma esce a testa alta dalla semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto il Manchester United 3-2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di Alex ...