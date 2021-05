Calcio | Europa League | la Roma batte 3-2 lo United ma in finale vanno gli inglesi 2

Leggi su cityroma

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa proteste in area di rigore del Manchester per un vistoso fallo di mano di Maguire dopo aver colpito il pallone con il tacco, l’arbitro lascia proseguire per l’involontarietà del difensore inglese. Al 12? arriva il pari dellacon Dzeko. Lasfonda a sinistra, palla sul secondo palo di Karsdorp, Pedro prova la conclusione al volo che diventa un assist per il centravanti bosniaco che di testa deposita in rete il gol del pareggio. Al 15? Cristante firma il 2-1: Pellegrini recupera palla sulla trequarti e serve subito appena dentro l’area l’ex Atalanta che con un gran bel destro in girata infila il palone a fil di palo a mezza altezza alla destra del portiere ospite. I Red devils sono in bambola e la squadra di Fonseca va a un passo dal 3-1. Su cross dalla destra di Karsdorp, Dzeko di testa da due passi manda ...