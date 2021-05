Calcio | Europa League | Arsenal-Villarreal 0-0 | spagnoli in finale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Londra, 6 mag. – (Adnkronos) – Sarà ila sfidare il Manchester United il 26 maggio a Danzica nelladi. Dopo il successo per 2-1 in casa glipareggiano per 0-0 contro l’all’Emirates Stadium di Londra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

... la squadra di Fonseca dice addio alla competizione e il Manchester United strappa il pass per la finale diLeague dove affronterà il Villarreal .Allo stesso tempo, il Villarreal evita l'en - plein inglese in, dove gli spagnoli faranno da quarto incomodo tra City, Chelsea e United. Traguardo dal sapore di rivalsa per il tecnico Emery, ...Londra, 6 mag. - (Adnkronos) - Sarà il Villarreal a sfidare il Manchester United il 26 maggio a Danzica nella finale di Europa League. Dopo il successo per 2-1 in casa gli spagnoli pareggiano per 0-0 ...Contro il Manchester United, dopo il tennistico 6-2 dell’andata a Old Trafford, alla Roma si chiedeva una prova dignitosa, di carattere, un partita giocata ...