Calcio | Da Zidane ad Hazard | futuro incerto al Real Madrid

(Di giovedì 6 maggio 2021) La stampa spagnola non esclude una serie di addii a fine stagione(SPAGNA) - Il giorno dopo è quello delle riflessioni. Eliminato in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola, fuori ora anche dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zidane

A partire da quello di Zinedine, che ieri sera ha ribadito di volersi concentrare sul campionato, "il resto si vedrà dopo". Per il tecnico francese è stata la stagione più difficile, sfiancato ...ha praticamente mollato Paul Pogba, ora i pensieri sono tutti sul Sergente, uomo ideale per ringiovanire il centrocampo dei Blancos. Milinkovic e gli occhi del Real Madrid Sergej, anche ...La seconda semifinale di Champions League ha decretato il Chelsea di Thomas Tuchel come seconda finalista. La sfida tra i “Blues” e il Real Madrid ha visto la formazione londinese giocare il match con ...Blog Calciomercato.com: Se si pensa a quella partita, la si può definire semplicemente come La Partita. La vetta più alta mai toccata dal pur gloriosissimo calcio ...