Buongiorno mamma anticipazioni: la verità su Agata e Luce verrà allo scoperto? (Di giovedì 6 maggio 2021) Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Buongiorno mamma e tanti ancora gli interrogativi per il pubblico che segue con passione la fiction di Canale 5. Mentre Guido ha capito che Agata è la figlia di Maurizia, noi non abbiamo scoperto molto rispetto a quello che è successo nel passato di Anna e della sua migliore amica. Ma soprattutto abbiamo capito ancora meno su Sole. Di chi è figlia la ragazza? Perchè ha avuto quando è nata un finto certificato, non è figlia di Anna e Guido? Anche Francesca ha iniziato a rendersi conto che nel passato della sua famiglia c’è qualche buco nero e indaga…Ma che cosa succederà nella quarta puntata di Buongiorno mamma? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del 12 maggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) Grandi colpi di scena nelle prossime puntate die tanti ancora gli interrogativi per il pubblico che segue con passione la fiction di Canale 5. Mentre Guido ha capito cheè la figlia di Maurizia, noi non abbiamomolto rispetto a quello che è successo nel passato di Anna e della sua migliore amica. Ma soprattutto abbiamo capito ancora meno su Sole. Di chi è figlia la ragazza? Perchè ha avuto quando è nata un finto certificato, non è figlia di Anna e Guido? Anche Francesca ha iniziato a rendersi conto che nel passato della sua famiglia c’è qualche buco nero e indaga…Ma che cosa succederà nella quarta puntata di? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama del 12 maggio ...

