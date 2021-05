Bundesliga | scatto Hertha | 3-0 al Friburgo

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’Berlino compie losalvezza e si porta a 30 punti in classifica in. Lo fa con una vittoria per 3-0 ai danni del, nono e senza ancora niente da chiedere al campionato in corso. Al 13? è l’ex Milan Piatek ad aprire le marcature, seguito poi da Pekarik al 22?. All’85’ Radonjic firma la rete del 3-0 che chiude definitivamente i conti e permette ai padroni di casa di agganciare (con una partita in meno) Bielefeld e Werder Brema. SportFace.

