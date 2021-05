BUBINO D’ORO: TORNA IL PREMIO DELLA TV. ANNUNCIATE LE CATEGORIE, VOTAZIONI DAL 31 MAGGIO (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo il grande successo dell’anno scorso, TORNA il BUBINO D’ORO, il PREMIO dei lettori di BUBINOBlog ai programmi, alle fiction e ai volti DELLA televisione italiana. Un regolamento molto semplice che rende la community del blog l’unico giudice e chi meglio di chi segue, conosce e apprezza con senso critico la tv può valutare il meglio DELLA stagione 2020-2021? La prima pase partirà lunedì 31 MAGGIO dove sarà possibile, per ogni categoria, indicare fino a 5 programmi o 5 nomi. I 5 più votati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale. Si potrà votare dai commenti di BUBINOBlog e dai profili social del blog tra Facebook, Twitter e Instagram. Dopo due settimane circa verranno resi noti i vincitori del BUBINO ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo il grande successo dell’anno scorso,il, ildei lettori diBlog ai programmi, alle fiction e ai voltitelevisione italiana. Un regolamento molto semplice che rende la community del blog l’unico giudice e chi meglio di chi segue, conosce e apprezza con senso critico la tv può valutare il megliostagione 2020-2021? La prima pase partirà lunedì 31dove sarà possibile, per ogni categoria, indicare fino a 5 programmi o 5 nomi. I 5 più votati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale. Si potrà votare dai commenti diBlog e dai profili social del blog tra Facebook, Twitter e Instagram. Dopo due settimane circa verranno resi noti i vincitori del...

Advertising

bubinoblog : BUBINO D'ORO: TORNA IL PREMIO DELLA TV. ANNUNCIATE LE CATEGORIE, VOTAZIONI DAL 31 MAGGIO - BubinoD : Nella giornata di giovedì 6 maggio 2021, alle ore 11:30, sui canali ufficiali del Bubino d'Oro, verranno comunicate… - Benniiboh : ora stream Las Vegas che devo vedere questo bubino felice per il ?disco d’oro? - tanc7even_ : RT @yvvnkel: (a livello di gusti musicali) streammate pure tancredi e fate arrivare anche lui al disco d’oro per las vegas. bubino, merita… - BubinoD : Dal 31 maggio 2021 prenderà il via la seconda edizione del Bubino d'Oro, il premio tv più famoso del web. Chi saran… -

Ultime Notizie dalla rete : BUBINO D’ORO I Soliti Ignoti | Amadeus a Francesco Renga | “l tuo incubo…” Zazoom Blog