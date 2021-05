Brexit, venti di guerra sulla Manica per la pesca: Londra e Parigi schierano navi militari a Jersey (Di giovedì 6 maggio 2021) Forti tensioni tra Francia e Regno Unito dopo la Brexit. Lo scontro è sulla pesca nelle acque dell’isola britannica di Jersey, nel Canale della Manica. Londra ha inviato due motovedette da guerra della Royal Navy al largo della costa del Jersey. Tutto ciò dopo che un’ottantina di barche francesi si sono radunate nel porto di St Helier per protestare contro le norme applicate sui diritti della pesca dopo l’entrata in vigore della Brexit. Lo riporta il Guardian. Il giornale spiega inoltre che le due motovedette, l’Hms Severn e l’Hms Tamar, sono state schierate a un miglio dalla costa dell’isola di Jersey. Le due navi sono armate con cannoni progettati per proteggere da attacchi veloci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Forti tensioni tra Francia e Regno Unito dopo la. Lo scontro ènelle acque dell’isola britannica di, nel Canale dellaha inviato due motovedette dadella Royal Navy al largo della costa del. Tutto ciò dopo che un’ottantina di barche francesi si sono radunate nel porto di St Helier per protestare contro le norme applicate sui diritti delladopo l’entrata in vigore della. Lo riporta il Guardian. Il giornale spiega inoltre che le due motovedette, l’Hms Severn e l’Hms Tamar, sono state schierate a un miglio dalla costa dell’isola di. Le duesono armate con cannoni progettati per proteggere da attacchi veloci ...

Advertising

Enzo40510601 : RT @SecolodItalia1: Brexit, venti di guerra sulla Manica per la pesca: Londra e Parigi schierano navi militari a Jersey - SecolodItalia1 : Brexit, venti di guerra sulla Manica per la pesca: Londra e Parigi schierano navi militari a Jersey… - MicheleSolari70 : RT @erasmo_europe: ?????????????? Il prossimo #6Maggio si vota in #Scozia, dove la popolazione si espresse in modo contrario a #Brexit ???? Oggi i v… - europea_lk : RT @erasmo_europe: ?????????????? Il prossimo #6Maggio si vota in #Scozia, dove la popolazione si espresse in modo contrario a #Brexit ???? Oggi i v… - erasmo_europe : ?????????????? Il prossimo #6Maggio si vota in #Scozia, dove la popolazione si espresse in modo contrario a #Brexit ???? Ogg… -