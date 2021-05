Brexit | guerra della pesca con la Francia | Londra invia due navi militari

Advertising

repubblica : Brexit, guerra della pesca con la Francia: la Gran Bretagna schiera 2 navi da guerra davanti all'isola di Jersey - Agenzia_Italia : Pesca nella Manica, la Gran Bretagna schiera la Royal Navy - anna30048679 : RT @Soppressatira: Il contadino belga che ruba due metri di confine. Le navi da guerra britanniche davanti alla Normandia. Ora tocca ad And… - paoloigna1 : Cose che succedevano sottotraccia anche prima ma che la #Brexit ha fatto esplodere in maniera più netta. Se non si… - gigi_mori65 : -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit guerra

Sul posto, Londra ha già inviato due navi da. Il segretario di Stato francese agli Affari ...è non alimentare tensioni ma avere un'applicazione rapida e completa dell'accordo" post -...Tensione alle stelle dopo latra Francia e Inghilterra . Lo scontro è sulla pesca con Londra che invia nel canale della Manica due motovedette dadella Royal Navy a pattugliare l'area di fronte all' Isola di ...Piu' di 50 pescherecci francesi si sono riuniti fuori St Helier, la capitale dell'isola del Canale di Jersey, per protestare contro le ...Protesta dei pescatori francesi: Johnson manda la Royal Navy davanti all'isola di Jersey nella Manica. Parigi risponde con due motovedette ...