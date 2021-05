Brevetti vaccini, è scontro. I dubbi di Librandi e la replica di Fratoianni: “Siamo in emergenza” (Di giovedì 6 maggio 2021) L’apertura del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla possibilità di sospendere temporaneamente la proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid è senza dubbio un grande passo avanti nella lotta al virus. Tuttavia, c’è anche chi manifesta più di una perplessità e si scontra apertamente con rappresentanti politici che invece hanno accolto con grande soddisfazione le parole del numero uno della Casa Bianca. Durante la puntata odierna di Coffee Break, in onda su La7, è andata in scena una vera e propria rissa verbale tra il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi. LEGGI ANCHE => “L’Italia aveva ragione”: parola della Von der Leyen Fratoianni si è detto molto felice del gesto di Biden, che apre nuovi ed importanti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 maggio 2021) L’apertura del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla possibilità di sospendere temporaneamente la proprietà intellettuale suianti-Covid è senzao un grande passo avanti nella lotta al virus. Tuttavia, c’è anche chi manifesta più di una perplessità e si scontra apertamente con rappresentanti politici che invece hanno accolto con grande soddisfazione le parole del numero uno della Casa Bianca. Durante la puntata odierna di Coffee Break, in onda su La7, è andata in scena una vera e propria rissa verbale tra il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, e il deputato di Italia Viva, Gianfranco. LEGGI ANCHE => “L’Italia aveva ragione”: parola della Von der Leyensi è detto molto felice del gesto di Biden, che apre nuovi ed importanti ...

robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - lauraboldrini : Oggi nuovo vertice #WTO. I vaccini ancora scarseggiano. Non c'è più tempo da perdere. Sospendere i #brevetti come c… - Dixy62553861 : RT @Avvenire_Nei: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, la presidente della Commissione apre alla decisione Usa di sospendere i brevetti de… - legenrehumain : RT @BeppeGiulietti: Quelli che “quasi,quasi,era meglio #trump” oggi, e non solo oggi,farebbero bene a chiedere scusa #biden #vaccini #breve… -