Brevetti vaccini: Big Pharma si oppone alla liberalizzazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Sulla liberalizzazione dei vaccini anti Covid , dopo l'apertura 'storicà del presidente Usa Joe Biden, che ha ipotizzato di togliere i Brevetti , si assiste a uno scontro di posizioni, con 'Big Pharma'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sulladeianti Covid , dopo l'apertura 'storicà del presidente Usa Joe Biden, che ha ipotizzato di togliere i, si assiste a uno scontro di posizioni, con 'Big'...

Advertising

robersperanza : La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Eu… - peppeprovenzano : Gli Stati Uniti hanno annunciato che sosterranno la sospensione dei #brevetti sui vaccini #Covid. L’America ha r… - lauraboldrini : Un'ottima notizia la decisione di #Biden di appoggiare la sospensione dei #brevetti sui #vaccini. L'Italia eserci… - DBdurisch : RT @MarinaCarobbio: Sospensione brevetti per garantire a tutti vaccini contro Covid necessaria e urgente! Dichiarazione odierna di Parmeli… - LuisaRagni : RT @TgLa7: 'I #brevetti non sono il fattore limitante della produzione e dell'approvvigionamento de vaccino. Non aumenterebbero la produzio… -