Branca | «Mourinho perfetto per la Roma | darà lustro al campionato»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Marco, ex direttore tecnico dell’Inter, ha parlato di Josè, prossimo allenatore della. Le sue parole Marco, ex direttore tecnico dell’Inter, ha parlato di Josésulle pagine del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni. PRIMA REAZIONE ALLA NOTIZIA – «Una grande soddisfazione perché credo che lui abbia scelto la piazza giusta. Anzi, perfetta.è piena di passione, di voglia di riscatto ed è affamata di calcio. In un ambiente del genere José rende al massimo perché è un tecnico che vive di stimoli. Più ne trova all’esterno e più il suo rendimento cresce». INTER – «Solo immaginarlo era complicato. Anzi, direi utopistico. Detto questo, con l’Inter ha realizzato un’impresa storica e ci ha permesso di diventare l’unico club italiano a centrare il ...

Marcoè il dirigente che ha portatoin Italia. Il presidente dell'Inter Massimo Moratti aveva deciso di sostituire Mancini e toccò all'allora direttore tecnico nerazzurro chiudere la ...Queste le sue parole: MARCOA CENTRO SUONO SPORT Direttore la vedremo presto in campo? Spero ... Quali sono le garanzie che può dare José? Uno comeè un fuoriclasse, bisogna ...Lo sbarco dello Special One alla Pinetina si è rivelato un successo e, secondo Branca, lo sarà anche l’arrivo di José nella Capitale. Marco Branca è il dirigente che ha portato Mourinho in Italia. Il ...Intervista a Branca su Mourinho «Solo al Tottenham non è andato bene È un allenatore tutt’altro che finito» Branca, qual è stata la prima reazione quando ha saputo che la R ...