Borgato la prima donna commentatrice tecnica al Giro | “bella responsabilità ma il mondo è cambiato”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Prendo il posto di Gianni Bugno: già di mio ho un po’ d’ansia, ma è normale che sia così”. Parla Giada, che per Rai Sport commenterà daild’Italia numero 104, scelta dal “boss” Auro Bulbarelli e da tutta la struttura. Trentun anni, padovana e campionessa italiana nel 2012,è in assoluto laa spiegare ad un pubblico piuttosto conservatore e dunque maschilista lo sport che ancora vede Coppi e Bartali come simbolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.