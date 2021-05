Bonus lavoratori spettacolo: reddito di continuità in arrivo. Il piano (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono ben note le proteste delle ultime settimane, messe in atto dei lavoratori dello spettacolo, in diversi luoghi pubblici della penisola. Stremati dalla mancanza di lavoro da ormai molti mesi, chiedono a gran voce a Governo ed istituzioni di intervenire quanto prima con un sostegno economico effettivo, proprio nella finalità di supplire alla natura discontinua del lavoro nel mondo dello spettacolo. La richiesta non è dunque quella di esigui aiuti economici, certamente non proporzionati al danno economico patito a causa della sospensione dell’attività causa coronavirus. La volontà è quella di ottenere un intervento strutturale e trasversale, che possa davvero aiutare l’intera categoria dei lavoratori dello spettacolo, ad uscire dal tunnel della crisi da pandemia. Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono ben note le proteste delle ultime settimane, messe in atto deidello, in diversi luoghi pubblici della penisola. Stremati dalla mancanza di lavoro da ormai molti mesi, chiedono a gran voce a Governo ed istituzioni di intervenire quanto prima con un sostegno economico effettivo, proprio nella finalità di supplire alla natura discontinua del lavoro nel mondo dello. La richiesta non è dunque quella di esigui aiuti economici, certamente non proporzionati al danno economico patito a causa della sospensione dell’attività causa coronavirus. La volontà è quella di ottenere un intervento strutturale e trasversale, che possa davvero aiutare l’intera categoria deidello, ad uscire dal tunnel della crisi da pandemia. Vediamo ...

