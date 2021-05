Bomba ad Amici, Aka7even nel triangolo amoroso di C’è Posta per te. Il cantante era l’altro nello show della De Filippi (Di giovedì 6 maggio 2021) Aka7even di Amici si ritrova al centro di un triangolo amoroso portato a C’è Posta per Te nel 2020. A darne notizia, il sito Very Inutil People, ripreso poi anche da Novella 2000. Non sarebbe la prima volta che il nome del cantante viene fatto in un programma di Maria De Filippi. Anche se non aveva partecipato attivamente allo show del sabato sera, con molta probabilità era proprio lui la causa del litigio tra due fidanzati. A richiedere l’aiuto della trasmissione era stata una ragazza, Lucia, che voleva riconquistare il suo fidanzato Orlando. I due abitano vicino Pompei, così come Luca. La storia dei due fidanzati è stata messa in crisi quando hanno conosciuto un gruppo di tre Amici che aspiravano a diventare ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)disi ritrova al centro di unportato a C’èper Te nel 2020. A darne notizia, il sito Very Inutil People, ripreso poi anche da Novella 2000. Non sarebbe la prima volta che il nome delviene fatto in un programma di Maria De. Anche se non aveva partecipato attivamente allodel sabato sera, con molta probabilità era proprio lui la causa del litigio tra due fidanzati. A richiedere l’aiutotrasmissione era stata una ragazza, Lucia, che voleva riconquistare il suo fidanzato Orlando. I due abitano vicino Pompei, così come Luca. La storia dei due fidanzati è stata messa in crisi quando hanno conosciuto un gruppo di treche aspiravano a diventare ...

zlatanesimo11 : è arrivato il momento amici, appena il b00merinho qua presente capisce come fare, droppo la bomba - MarinaPunto1 : @AzzieThreadbare Lo annunciò lui, da lì a 30 gg. Poi io non ho più letto nulla a riguardo (un annuncio a vuoto, ami… - Alessia061 : RT @dilettaagre: Pensando che mancano 2 puntate alla finale di Amici, l'ultima è il 15 maggio in diretta, si vocifera forse di Laura come o… - gioporce : RT @Virus1979C: #Report Renzi è un bugiardo patologico, fin dai tempi del liceo. I suoi amici lo chiamavano 'il bomba' mica a caso. https:/… - MovPopulistaIta : RT @Virus1979C: #Report Renzi è un bugiardo patologico, fin dai tempi del liceo. I suoi amici lo chiamavano 'il bomba' mica a caso. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Amici Dayane Mello e Mario Balottelli paparazzati nello stesso residence A sganciare la bomba gossip è stato inizialmente il settimanale ' Chi ' che aveva supposto un ritorno di fiamma tra i due 'amici'; oggi però sembra i paparazzi siano riusciti a scattare qualche foto ...

Amici 20, Anna Pettinelli contro Aka7even: 'Ciuccio presuntuoso' Amici 20, il vip a bomba sul cantante. Veleno dopo la sua ultima uscita Pubblicato il 04 - 05 - 2021 alle ore 13:57. Ultima modifica il 04 - 05 - 2021 alle ore 13:57 /

"Amici, Rosa e Deddy a Temptation Island": l'indiscrezione bomba Corriere dello Sport.it Milito: «Inter, ora apri un ciclo. Mourinho alla Roma? Una bomba» Diego Milito ha celebrato la vittoria dello Scudetto dell’Inter e commentato il ritorno di José Mourinho in Italia Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha celebrato la vittoria dello Scudetto da pa ...

LIVE A2 - Serve un Redivo show alla JB Monferrato per battere una stoica Rieti La terza sfida del girone Blu vede la JB Monferrato battere per 86-84 la Kienergia Rieti grazie a un fantastico Redivo (43 punti per l'argentino alla fine per lui di cui 21 nel solo ...

A sganciare lagossip è stato inizialmente il settimanale ' Chi ' che aveva supposto un ritorno di fiamma tra i due ''; oggi però sembra i paparazzi siano riusciti a scattare qualche foto ...20, il vip asul cantante. Veleno dopo la sua ultima uscita Pubblicato il 04 - 05 - 2021 alle ore 13:57. Ultima modifica il 04 - 05 - 2021 alle ore 13:57 /Diego Milito ha celebrato la vittoria dello Scudetto dell’Inter e commentato il ritorno di José Mourinho in Italia Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha celebrato la vittoria dello Scudetto da pa ...La terza sfida del girone Blu vede la JB Monferrato battere per 86-84 la Kienergia Rieti grazie a un fantastico Redivo (43 punti per l'argentino alla fine per lui di cui 21 nel solo ...