Bollettino del 6 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

Advertising

HolySeePress : Conferenza Stampa di presentazione del Messaggio del Santo Padre Francesco per la 107ª Giornata Mondiale del Migran… - HolySeePress : Messaggio del Santo Padre per la 107ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021 - - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus in #Campania: il #bollettino con i dati di oggi - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #6maggio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

in Italia , ildi giovedì 6 maggioMinistero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Anche questa settimana continua il calo dei contagi in tutta Italia, così come il ......potrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sulUfficiale della Regione Lazio. Con l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno...Sono 1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7 ...Aumentano i nuovi positivi e cresce leggermente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.503 positivi su 21.100 tamponi molecolari esaminati, ...