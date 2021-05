Bollettino Covid di giovedì 6 maggio | i dati completi dopo le 17 Puglia | Veneto e Toscana sotto i mille casi

(Di giovedì 6 maggio 2021) in Italia , ildidel Ministero della Salute:le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Anche questa settimana continua il calo dei contagi in tutta Italia, così come il calo delle vittime, che restano però ancora diverse centinaia ogni giorno: ieri i nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

+++ILNAZIONALE DOPO LE 17+++...Sono 877 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati deldi oggi, 6 maggio. Si registrano altri 27 morti. Da ieri sono stati processati 11.893 tamponi. I nuovi casi di- ...Sono 1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7 ...Aumentano i nuovi positivi e cresce leggermente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.503 positivi su 21.100 tamponi molecolari esaminati, ...