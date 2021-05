Bollettino Coronavirus di Giovedì 6 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 3 | 63%

(Di giovedì 6 maggio 2021) In data 6l’incremento nazionale dei casi è +0,29% (ieri +0,26%) con 4.082.198 contagiati totali, 3.557.133 dimissioni/guarigioni (+15.867) e 122.263 deceduti (+258); 402.802 infezioni in corso (-4.327). Ricoverati con sintomi -653 (16.867); terapie intensive -60 (2.308) con 127 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 324.640totali (ieri 327.169) di cui 189.396 molecolari (ieri 190.363) e 135.244 test rapidi (ieri 136.806) con 113.249 casi testati (ieri 114.357); 11.807(target 4.311);totali 3,63% (ieri 3,23% – target 2%);/casi testati 10,42% (ieri 9,25% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.151; Campania 1.503; Sicilia 1.202; Lazio 1.007; Piemonte 903; Puglia 877; ...

... sono stati registrati 11.893 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 6.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/5e5hBROMA " Ancora una nuova crescita dei contagi dain Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 11.807 nuovi casi (ieri erano stati 10.585) ... Nuova discesa secondo ildel Ministero ...La provincia di Bergamo torna a zero decessi per Covid. Da due mesi e mezzo non si verificava: l’ultima volta che la provincia più colpita dalla pandemia registrava un dato così incoraggiante risale a ...Continuano a calare i nuovi casi da Covid-19 in Italia, così come le vittime, e l'ulteriore buona notizia confermata dagli ultimi studi pubblicati è che i vaccini a mRNA utilizzati sono efficaci contr ...