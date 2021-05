BMX | Coppa del Mondo Verona 2021 | gli azzurri convocati

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021)nuovamente protagonista deldel BMX: dopo laEuropa arriva la prima tappa delladel, in programma l’8 e 9 maggio, riservata alle categorie Elite e U23. Appuntamento di fondamentale importanza in chiave Olimpiadi, dal momento che si tratta dell’ultima occasione utile per migliorare il punteggio e raggiungere dunque il minimo per staccare il pass. Questa la lista deidal Ct azzurro Tommaso Lupi: Leonardo Cantiero, Leonardo Cassanta, Federico De Vecchi, Giacomo Fantoni, Mattia Furlan, Giacomo Gargaglia, Tommaso Gasparoli, Matteo Grazian, Marco Radaelli, Riccardo Rizzardi, Matti Sciortino, Michele Tomizioli, Matteo Tugnolo. “È stata una sfortuna per noi organizzatori e per gli atleti che non hanno potuto esprimersi al meglio” ...