Billy The Kid: la storia del famoso bandito americano diventa una serie (Di giovedì 6 maggio 2021) La rete premium Epix ha dato il via libera a Billy the Kid, una serie di un’ora sul famoso fuorilegge americano, scritta dal creatore di Vikings e The Tudors Michael Hirst. Billy the Kid: il fuorilegge del West tra storia e leggenda Michael Hirst a lavoro per Billy The Kid Michael Hirst già noto showrunner di Vikings, ha aggiunto un’ulteriore progetto alla sua fitta agenda. Sarà lui a curare la nuova serie dedicata a Billy The Kid, il più famoso fuorilegge del far west. Otto Bathurst dirigerà i primi due episodi della prima stagione di otto episodi, prodotti esecutivi da Hirst, Donald De Line di De Line Pictures, Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television e Bathurst e Toby Leslie tramite One Big ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) La rete premium Epix ha dato il via libera athe Kid, unadi un’ora sulfuorilegge, scritta dal creatore di Vikings e The Tudors Michael Hirst.the Kid: il fuorilegge del West trae leggenda Michael Hirst a lavoro perThe Kid Michael Hirst già noto showrunner di Vikings, ha aggiunto un’ulteriore progetto alla sua fitta agenda. Sarà lui a curare la nuovadedicata aThe Kid, il piùfuorilegge del far west. Otto Bathurst dirigerà i primi due episodi della prima stagione di otto episodi, prodotti esecutivi da Hirst, Donald De Line di De Line Pictures, Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television e Bathurst e Toby Leslie tramite One Big ...

Advertising

elysiante : RT @wizardsloki: FINALLY IL NUOVO FORMATO DI TWITTER PER LE FOTO VERTICALI NON ABBIAMO PIÙ BISOGNO DI JUST FOR THE PICTURE SIZE O UNA REACT… - Glacialfire7 : RT @wizardsloki: FINALLY IL NUOVO FORMATO DI TWITTER PER LE FOTO VERTICALI NON ABBIAMO PIÙ BISOGNO DI JUST FOR THE PICTURE SIZE O UNA REACT… - iamhalvsey : RT @wizardsloki: FINALLY IL NUOVO FORMATO DI TWITTER PER LE FOTO VERTICALI NON ABBIAMO PIÙ BISOGNO DI JUST FOR THE PICTURE SIZE O UNA REACT… - thenikossk : RT @wizardsloki: FINALLY IL NUOVO FORMATO DI TWITTER PER LE FOTO VERTICALI NON ABBIAMO PIÙ BISOGNO DI JUST FOR THE PICTURE SIZE O UNA REACT… - BoingoBoing : RT @wizardsloki: FINALLY IL NUOVO FORMATO DI TWITTER PER LE FOTO VERTICALI NON ABBIAMO PIÙ BISOGNO DI JUST FOR THE PICTURE SIZE O UNA REACT… -