Biden | sì alla sospensione dei brevetti di Big Pharma per i vaccini anti-Covid

(Di giovedì 6 maggio 2021) Svolta Usa sulla protezione della proprietà intellettuale. Spinta ai negoziati in sede WTO. La WHO: un atto monumentale. La protesta delle aziende

Advertising

HuffPostItalia : La svolta di Joe Biden: sì alla sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid - Avvenire_Nei : Biden muove il mondo dei vaccini: «Sì alla sospensione dei brevetti» - Agenzia_Ansa : Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni… - Marilenapas : RT @fanpage: Svolta storica degli Stati Uniti Stop alla protezione dei brevetti sui vaccini anti Covid. - Petiella : RT @f_ronchetti: Biden sostiene la sospensione dei brevetti dei vaccini anti-Covid: ha capito che occorre vaccinare il resto del pianeta al… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden alla

Sugli scudi Stellantis (+7%), grazie anchetrimestrale migliore delle stime . I ricavi proforma sono saliti del 14%, a 37 miliardi, e le consegne sono aumentate del 12%. La crisi dei chip ha ...Svolta di, il presidente degli Stati Unitisi è dichiarato favorevolerevoca dei brevetti per accelerare produzione e distribuzione. Frenano le case farmaceuticheGli Stati Uniti hanno annunciato di essere a favore della revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid, al fine di accelerare la produzione e la distribuzione delle d ...“L'amministrazione crede fortemente nelle protezioni della proprietà intellettuale, ma per porre fine a questa pandemia sostiene la revoca di queste protezioni per i vaccini contro il Covid-19", ha di ...