Berrettini-Delbonis in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021

Matteo Berrettini e Federico Delbonis oggi si sfidano nell'incontro di terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2021. Il romano ha superato il connazionale Fabio Fognini all'esordio, sfoggiando una prestazione molto solida. L'argentino ha invece avuto la meglio degli spagnoli Carreno Busta e Ramos-Vinolas, vincendo e convincendo. I due non si sono mai affrontati in carriera prima d'ora. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, giovedì 6 maggio, come quinto match dalle ore 11:00 (dopo Ruud-Tsitsipas) sull'Arantxa Sanchez Stadium. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming fruibile dagli abbonati ...

