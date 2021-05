(Di giovedì 6 maggio 2021) “Che. Che. Possa il tuo cuore illuminare quello che verrà, questo spero”. Poche parole, quelle di Pedro Alonso, interprete dine La Casa di Carta, perre ilMorte ieri ha annunciato ai suoi follower su Instagram che dirà addio alla pluripremiata serie di Netflix. “Lasciando per l’ultima volta il set di La Casa de Papel”, si legge nella didascalia del filmato, “Le parole sono inutili. Sono grato a tutti. Ai fan (i primi, ovviamente), a tutta la squadra di Vancouver e a Netflix. E a te, caro. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie“. La serie che narrava le vicende di una banda di rapinatori era giunta alla quinta stagione. Il video in poche ore ha ...

Advertising

zazoomblog : Berlino saluta il Professore: Che viaggio fantastico Alvaro - #Berlino #saluta #Professore: #viaggio - HuffPostItalia : Berlino saluta il Professore: 'Che viaggio fantastico, Alvaro' -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino saluta

Io Donna

Dopo Pedro Alonso ,ne La Casa di Carta , anche Alvaro Morte, il Professore, dice addio ... L'attore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cuila serie che lo ha reso ...... Roma e Valencia e dei successivi ePrix a Puebla, New York, Londra e, la Formula E a Monaco ... Monte Carlola Formula E con il suo rinomato sole e con temperature primaverili in linea con ...Alvaro Morte ieri ha annunciato ai suoi follower su Instagram che dirà addio alla pluripremiata serie di Netflix ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...