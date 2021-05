Bergamo, no alla proroga del coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus (Di giovedì 6 maggio 2021) Nessuna proroga del coprifuoco a Bergamo per la finale di Coppa Italia dell’Atalanta contro la Juventus, in programma il 19 maggio 2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la richiesta del deputato della Lega Daniele Belotti non è stata accolta dal sindaco della città lombarda, in pieno accordo con il prefetto Enrico Ricci. La decisione definitiva è comunque di competenza esclusiva del Governo e non della Prefettura, che non ha la possibilità di concedere deroghe in merito al coprifuoco. “Potremmo dare la possibilità ai tifosi di vedere la partita in piazza in compagnia senza ammucchiarsi in piazza” ha detto Belotti, “contenere un problema e far lavorare qualche ora in più i baristi“. “Il coprifuoco ci ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Nessunadelper ladidell’contro la, in programma il 19 maggio 2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la richiesta del deputato della Lega Daniele Belotti non è stata accolta dal sindaco della città lombarda, in pieno accordo con il prefetto Enrico Ricci. La decisione definitiva è comunque di competenza esclusiva del Governo e non della Prefettura, che non ha la possibilità di concedere deroghe in merito al. “Potremmo dare la possibilità ai tifosi di vedere la partita in piazza in compagnia senza ammucchiarsi in piazza” ha detto Belotti, “contenere un problema e far lavorare qualche ora in più i baristi“. “Ilci ...

