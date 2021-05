Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @tg2rai: Tornano le giornate @Fondoambiente di primavera e la settimana Rai-Fai dedicata ai beni culturali - Fondoambiente : RT @tg2rai: Tornano le giornate @Fondoambiente di primavera e la settimana Rai-Fai dedicata ai beni culturali - tg2rai : Tornano le giornate @Fondoambiente di primavera e la settimana Rai-Fai dedicata ai beni culturali - TV7Benevento : Beni culturali: tornano le Giornate Fai di Primavera, porte aperte a 600 luoghi (3)... - TV7Benevento : Beni culturali: tornano le Giornate Fai di Primavera, porte aperte a 600 luoghi (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Beni culturali

RAI - Radiotelevisione Italiana

"Quello realizzato dalla ERCO " evidenzia l'Assessore deie dell'Identità siciliana Alberto Samonà - è un importante intervento di valorizzazione di opere d'arte da parte dei privati, ......contributo accolte per regione 12/20 03/21 04/21 Abruzzo 548 757 833 Lazio 660 812 905 Marche 4635 5807 6246 Umbria 1103 1480 1562 TOTALE 6946 8856 9546 L'Ordinanza sugli edifici storici e...(Adnkronos) - Le Giornate Fai di Primavera, alle quali è stata conferita la Targa del Presidente della Repubblica, chiudono la Settimana Rai dedicata ai beni culturali in collabo ..."3,9 milioni per musei, biblioteche, archivi storici e istituti culturali del Lazio". Roma - Il presidente della regione, Nicola Zingaretti, annuncia nuovi finanziamenti ...