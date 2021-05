Benedetta | il nuovo trailer del film di Paul Verhoeven

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 6 maggio 2021)è undi. Nel cast sono presenti Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia e Lambert Wilson. Di cosa parla “”? Alla fine del XV secolo, con la peste che devastò la terra,Carlini si unisce al convento di Pescia, in Toscana, come novizia. Capace fin dalla tenera età di compiere miracoli, l’impatto disulla vita nella comunità è immediato e epocale. lè un adattamento del lavoro accademico di Judith C. Brown Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy.ha scritto ilcon il suo co-sceneggiatore di Elle David Birke. Festival di Cannes Girato ormai quasi tre anni fa, anche in Toscana, ...