Bellinazzo: ” La nuova coppa Italia ha lo stesso principio della SuperLega, che ipocrisia. In Europa il Napoli e pochi altri riusciranno a tenere i conti in ordine” (Di giovedì 6 maggio 2021) Marco Bellinazzo ritiene che la nuova coppa Italia ha lo stesso principio della super Lega. La FIGC ha annunciato alcune modifiche alla coppa Italia. La competizione vedrà la partecipazione di club di serie a e serie B, escludendo quelli di serie C. Marco Bellinazzo, giornalista del sole 24 ore, ai microfoni di 1 Station Radio ha commentato il nuovo format della coppa Italia associandolo alla SuperLega: “La Lega Serie A, con lo stesso metodo unilaterale della SuperLega, ha deciso di eliminare dalla prossima coppa Italia, le squadre di Lega Pro. Con questa decisione, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 maggio 2021) Marcoritiene che laha losuper Lega. La FIGC ha annunciato alcune modifiche alla. La competizione vedrà la partecipazione di club di serie a e serie B, escludendo quelli di serie C. Marco, giornalista del sole 24 ore, ai microfoni di 1 Station Radio ha commentato il nuovo formatassociandolo alla: “La Lega Serie A, con lometodo unilaterale, ha deciso di eliminare dalla prossima, le squadre di Lega Pro. Con questa decisione, ...

