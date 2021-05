Belgio, agricoltore sposta la pietra del “confine” con la Francia (Di giovedì 6 maggio 2021) Un gesto inconsapevole quello di un agricoltore che, spostando una pietra, ha ridefinito i confini tra Belgio e Francia. Circa 620 chilometri, questa la lunghezza del confine che separa i due Paesi dal 1820. A definirlo, una serie di pietre, tra cui quella protagonista di questa vicenda. La vicenda: Ecco cosa è successo nel confine Belgio Francia L’uomo, trovatosi di fronte alla pietra che ostacolava il passaggio del suo trattore, è intervenuto spostandola quanto necessario e modificando il confine del suo paese con la Francia. A notarlo è stato un appassionato di storia che, passando in quella zona, si è accorto dell’insolita posizione della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Un gesto inconsapevole quello di unche,ndo una, ha ridefinito i confini tra. Circa 620 chilometri, questa la lunghezza delche separa i due Paesi dal 1820. A definirlo, una serie di pietre, tra cui quella protagonista di questa vicenda. La vicenda: Ecco cosa è successo nelL’uomo, trovatosi di fronte allache ostacolava il passaggio del suo trattore, è intervenutondola quanto necessario e modificando ildel suo paese con la. A notarlo è stato un appassionato di storia che, passando in quella zona, si è accorto dell’insolita posizione della ...

Advertising

siviaggia : Fatevi due risate ??: un agricoltore belga ha spostato la pietra di confine tra due Paesi: ora il #belgio è più gran… - TortoiseTrainer : RT @Cambiacasacca: Leggo che un agricoltore per sbaglio ha spostato di due metri il confine tra Belgio e Francia. Sono cose che capitano, c… - ElizabethRavag1 : RT @Cambiacasacca: Leggo che un agricoltore per sbaglio ha spostato di due metri il confine tra Belgio e Francia. Sono cose che capitano, c… - Federic86886080 : RT @SkyTG24: #Belgio, agricoltore sposta per sbaglio il confine. E la #Francia diventa un po' più piccola: - marziodb : RT @pirata_21: #Belgio, agricoltore sposta il confine con la Francia perché deve passare con il trattore. A Putin era successo con la Cecen… -