Beautiful | anticipazioni italiane | novità per CARTER | ecco a chi è interessato

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nuovi interessi sentimentali si profilano all’orizzonte nelle prossime puntatedi. Seppur devastata dalla fine improvvisata della sua relazione con Thomas Forrester (Matthew Atkinson), Zoe Buckingham (Kiara Barnes) si troverà presto ad avere a che fare con l’affascinante avvocatoWalton (Lawrence Saint-Victor). Leggi anche:puntata di giovedì 6 maggio 2021 Inizialmente percepiremo questa storyline come “secondaria”, ma in realtà prenderà sempre più piede nei prossimi mesi…, news: il (disastroso) matrimonio di Zoe e Thomas Come abbiamo già ampiamente raccontato nei nostri post precedenti dedicati alle, tutto comincerà quando Hope Logan (Annika Noelle) scoprirà da Steffy Forrester (Jacqueline ...