Beatrice Valli tra i nuovi progetti lavorativi e lo spavento per la figlia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Su Instagramha raccontato ie la necessità di organizzarsi al meglio e la paura per laè molto presente sul suo profilo Instagram. Alla sua community racconta molto della sua vita non solo professionale ma anche personale. Tra collaborazioni con prestigiosi brand alla crescita dei figli, l’influencer si lascia spesso andare a confidenze, riflessioni, domande e punti di vista su molte cose che le interessano e che creano curiosità anche in chi la segue. Di recente,ha preso la sana abitudine di dedicare del tempo alla sua community prima di andare a dormire. Seduta sul suo divano, l’influencer condivide una considerazione che riguarda lei, la ...

Advertising

Novella_2000 : Beatrice Valli e Marco Fantini rimandano ancora le nozze: ecco quando si sposeranno - GossipItalia3 : Marco Fantini e Beatrice Valli: “Matrimonio quest’anno sarebbe sbagliato”, la nuova data #gossipitalianews - zazoomblog : Marco Fantini e Beatrice Valli: “Matrimonio quest’anno sarebbe sbagliato” la nuova data - #Marco #Fantini… - Veronic30330826 : @Anna230260 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel ahahah praticamente ieri Giuly era gasatissima perché ha fatto l’uscit… - CeNestPasUnBot : @Bea_Dani_ Beh Beatrice Valli e Marco Fantini ne hanno fatto uno molto simile e beh stanno insieme da 6 anni e hanno due figlie ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli

Io Donna

Il percorso, di ben 134 km e quasi 2mila metri di dislivello, si snoda fra ledel Montone, ... al palazzo Portinari, casa residenziale di Folco Portinari, padre dellacantata da Dante, ...Chiara Ferragni, Alice Campello,stanno fornendo, in Italia, un nuovo modello di maternità, qualcosa che dica che nessuno è costretto a scegliere tra famiglia e lavoro. Ha già pensato ...Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso per l'ennesima volta di rinviare le nozze. Ecco cosa hanno detto in un'intervista a Casa Chi.La prima esperienza in televisione per Lorella Boccia, in attesa del primo figlio dal marito Niccolò Presta, risale ad «Amici di Maria De Filippi», fatto da concorrente prima, professionista poi, cond ...