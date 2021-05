Beach volley, Continental Cup Baden. Italia sconfitta nella finale del girone dalla Germania. Domani quarto con la Norvegia per le azzurre (Di giovedì 6 maggio 2021) Una vittoria e una sconfitta non senza qualche rimpianto per l’Italia nella prima giornata di gare nel raggruppamento femminile di Baden della seconda fase della Continental Cup, la manifestazione per compagini nazionali in stile Coppa Davis, che assegna un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 alla squadra vincitrice. Per la squadra Italiana composta dalle coppie Michieletto/Menegatti e Bianchin/Scampoli, ci sarà da passare domattina dai quarti di finale e non sarà semplice superare la Norvegia per poi qualificarsi alla semifinale contro il team di casa, l’Austria guidata da Schutzenhofer/Plesiuschnig, la coppia che segue da più vicino Menegatti/Orsi Toth nella corsa alla qualificazione olimpica attraverso il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Una vittoria e unanon senza qualche rimpianto per l’prima giornata di gare nel raggruppamento femminile didella seconda fase dellaCup, la manifestazione per compagini nazionali in stile Coppa Davis, che assegna un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 alla squadra vincitrice. Per la squadrana composta dalle coppie Michieletto/Menegatti e Bianchin/Scampoli, ci sarà da passare domattina dai quarti die non sarà semplice superare laper poi qualificarsi alla semicontro il team di casa, l’Austria guidata da Schutzenhofer/Plesiuschnig, la coppia che segue da più vicino Menegatti/Orsi Tothcorsa alla qualificazione olimpica attraverso il ...

