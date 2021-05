Beach volley, AIBVC Club Series Finals. Da domani pomeriggio oltre 800 gli atleti in campo a Cesenatico. Live su OA Sport (Di giovedì 6 maggio 2021) Saranno delle finali spettacolari, in una location unica con dei protagonisti di grande Livello. Il teatro sarà la spiaggia di Cesenatico, gli attori principali gli oltre 1000 tra atleti e tecnici, tutti racchiusi in un’anima sola, in campo per un solo obiettivo, conquistare le AIBVC Club Series Finals che da venerdì a domenica andranno in scena nella Beach Arena di Cesenatico (spiaggia libera sotto grattacielo), realizzando così qualcosa di incredibile. Dopo settimane di battaglie, passando per le fasi regionali, interregionali, si è giunti all’ultima tappa, quella nazionale, dove si sfideranno le migliori realtà italiane, tutte chiamate per dar vita all’ultimo atto del periodo invernale dell’AIVC ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Saranno delle finali spettacolari, in una location unica con dei protagonisti di grandello. Il teatro sarà la spiaggia di, gli attori principali gli1000 trae tecnici, tutti racchiusi in un’anima sola, inper un solo obiettivo, conquistare leche da venerdì a domenica andranno in scena nellaArena di(spiaggia libera sotto grattacielo), realizzando così qualcosa di incredibile. Dopo settimane di battaglie, passando per le fasi regionali, interregionali, si è giunti all’ultima tappa, quella nazionale, dove si sfideranno le migliori realtà italiane, tutte chiamate per dar vita all’ultimo atto del periodo invernale dell’AIVC ...

TheOneAngels : RT @Coninews: Parte la 2ª fase della #CEVContinentalCup di beach volley! ?? Al torneo, in programma in 3 località diverse, ci saranno anche… - TheOneAngels : RT @Coninews: Medaglia d'argento alle Olimpiadi di #Rio2016 ?? nel beach volley, tanti auguri per il suo 30° compleanno a Daniele #Lupo! ??… - flamminiog : RT @Coninews: Medaglia d'argento alle Olimpiadi di #Rio2016 ?? nel beach volley, tanti auguri per il suo 30° compleanno a Daniele #Lupo! ??… - Dome689 : RT @Coninews: Parte la 2ª fase della #CEVContinentalCup di beach volley! ?? Al torneo, in programma in 3 località diverse, ci saranno anche… - Coninews : Parte la 2ª fase della #CEVContinentalCup di beach volley! ?? Al torneo, in programma in 3 località diverse, ci sar… -