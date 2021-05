“Basta regali alla Casta. La sentenza Ue sui vitalizi sia di monito”. Parla l’europarlamentare M5S, Giarrusso: “Il privilegio al Celeste? Solo in Italia poteva succedere” (Di giovedì 6 maggio 2021) “È il classico, le solite cose all’Italiana. Purtroppo abbiamo fatto l’ennesima figura ridicola: come sempre i politici Italiani, o meglio, una fetta dei politici Italiani si dimostra affezionata oltre ogni limite al vitalizio. E così si tentano tutte le strade”. L’euroParlamentare del Movimento cinque stelle Dino Giarrusso come sempre non si nasconde dietro formalismi e retorica e dice, in modo sprezzante, quel che pensa. Dinanzi all’ennesima notizia che sembra inevitabilmente presentarci la politica Italiana come “Casta”. Ieri infatti il tribunale dell’Unione europea (leggi l’articolo) ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Falqui. L’ex eurodeputato Italiano aveva fatto appello contro la riduzione del suo assegno, ordinata da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) “È il classico, le solite cose all’na. Purtroppo abbiamo fatto l’ennesima figura ridicola: come sempre i politicini, o meglio, una fetta dei politicini si dimostra affezionata oltre ogni limite alo. E così si tentano tutte le strade”. L’euromentare del Movimento cinque stelle Dinocome sempre non si nasconde dietro formalismi e retorica e dice, in modo sprezzante, quel che pensa. Dinanzi all’ennesima notizia che sembra inevitabilmente presentarci la politicana come “”. Ieri infatti il tribunale dell’Unione europea (leggi l’articolo) ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Falqui. L’ex eurodeputatono aveva fatto appello contro la riduzione del suo assegno, ordinata da ...

